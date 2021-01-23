MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı
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MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı

23.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:04
MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı

MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin, keskin nişancı eğitimini tamamladığını duyurdu.

MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin, keskin nişancı eğitimini tamamladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, yer yer karla kaplı dağlık arazide keskin nişancı eğitimi yapan Mehmetçiklerin fotoğraflarını paylaştı. Açıklamada, "'Eller tetikte, gözler ileride; vatanı bekleriz, var gücümüzle'. Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı" ifadesine yer verildi.

ANKARA,


MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı
MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı
MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı
MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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