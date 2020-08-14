MSB: "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca... MSB: "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakarca görevini yapmaya devam ediyor.

MSB: "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakarca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA Kaynak: İHA