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MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Ardahan'da zorlu iklim ve arazi şartlarında devriye ve pusu görevindeyken çekilen fotoğraflarını "Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" notuyla paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Ardahan'da zorlu iklim ve arazi şartlarında devriye ve pusu görevindeyken çekilen fotoğraflarını "Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" notuyla paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından karla kaplı bölgede görev yapan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarla birlikte "Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" mesajı paylaşıldı.


MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır

MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır

MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ardahan, Milli, Güncel, Haber

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