MSB: Mehmetçik, vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor
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MSB: Mehmetçik, vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan ağır kış koşullarında görev yapan askerlerin görüntü ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından ağır kış koşullarında görev yapan askerlerin yer aldığı video paylaştı.

25.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:47
MSB: Mehmetçik, vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor

sosyal medya hesabından paylaşılan ağır kış koşullarında görev yapan askerlerin görüntü ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından ağır kış koşullarında görev yapan askerlerin yer aldığı paylaştı.

MSB'nin paylaşımında "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor." bilgi notu yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MSB: Mehmetçik, vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor
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