Son dakika haber... Mehmetçik, terör saldırılarına karşı Suriyelileri korumaya ve yardım ulaştırmaya devam ediyor

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, Suriyelileri terör saldırılarından korumaya ve Barış Pınarı bölgesine yardım ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, Suriyelileri terör saldırılarından korumaya ve Barış Pınarı bölgesine yardım ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından İbni Sina'nın "Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz." sözünün yer aldığı notla Türk askerlerinin bölgede gerçekleştirdiği yardımlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz, görmezden gelenlere rağmen Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütlerinin saldırılarına karşı korumaya ve asil milletimizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine ulaştırmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak