Msb mehmetçik, suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor
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Msb mehmetçik, suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor

MSB Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyorMilli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKKYPG'nin karargah olarak kullandığı okulların Mehmetçik tarafından yeniden eğitim yuvasına dönüştürüldüğünü bildirdi.

16.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:30
Msb mehmetçik, suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor

MSB Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKKYPG'nin karargah olarak kullandığı okulların Mehmetçik tarafından yeniden eğitim yuvasına dönüştürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su, elektrik getirmiyor, terör örgütü PKKYPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Msb mehmetçik, suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor
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