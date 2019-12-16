MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor

16.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:10

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların Mehmetçik tarafından yeniden eğitim yuvasına dönüştürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su, elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor" denildi.

Kaynak: DHA