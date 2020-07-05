MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçiğin epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunarak, hastaneye ulaştırdığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçiğin epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunarak, hastaneye ulaştırdığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesinde görevini en iyi şekilde yaparken, masumların da yardımına koşmaya devam ediyor. Epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunan Kahraman Mehmetçiğimiz, müdahalenin ardından çocuğu hastaneye ulaştırdı." denildi.

Kaynak: DHA