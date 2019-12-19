MSB: Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı
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MSB: Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köylerindeki Suriyelilerle paylaştığını bildirdi.

19.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:36
MSB: Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köylerindeki Suriyelilerle paylaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı." denildi.

Kaynak: AA
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