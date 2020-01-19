MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor
Mehmetçiğin Suriyeli vatandaşlara ekmek dağıtımından görüntüler Suriyeli vatandaşların açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yönelik yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.
Mehmetçiğin Suriyeli vatandaşlara ekmek dağıtımından görüntüler
Suriyeli vatandaşların açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yönelik yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. MSB'nin paylaşımında "Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor." bilgi notu yer aldı.