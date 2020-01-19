MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor
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MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor

Mehmetçiğin Suriyeli vatandaşlara ekmek dağıtımından görüntüler Suriyeli vatandaşların açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yönelik yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.

19.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:38
MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor

Mehmetçiğin Suriyeli vatandaşlara ekmek dağıtımından görüntüler

Suriyeli vatandaşların açıklamaları ANKARA - , bölgesinde Suriyelilere yönelik yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaştı. MSB'nin paylaşımında "Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor." bilgi notu yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor
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