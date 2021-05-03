MSB, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarındaki operasyonundan fotoğraflar paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarındaki operasyonundan fotoğraflar paylaştı

MSB, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarındaki operasyonundan fotoğraflar paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini süren kahraman komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini süren kahraman komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Komandolar, zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini sürüyor
Komandolar, zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini sürüyor
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MSB, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarındaki operasyonundan fotoğraflar paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:14:49. #1.15#

title