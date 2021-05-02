MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraflar paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraflar paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan