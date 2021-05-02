MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı
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MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar." ifadesine yer verildi.

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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