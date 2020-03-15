MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi.

15.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:26
MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin yardım eli, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA

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