MSB: "Mehmetçiğin günlük ekmek dağıtımı devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı yapmaya devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı yapmaya devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz terör örgütü PKK/YPG'nin mayın/EYP'lerini temizlemeye devam ederken diğer yandan da bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor."
(Mehmet Kalay/İHA)