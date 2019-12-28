MSB: "Mehmetçiğin günlük ekmek dağıtımı devam ediyor"
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MSB: "Mehmetçiğin günlük ekmek dağıtımı devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı yapmaya devam ettiğini bildirdi.

28.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:20
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz terör örgütü PKK/YPG'nin mayın/EYP'lerini temizlemeye devam ederken diğer yandan da bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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