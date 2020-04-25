MSB Mehmetçiğin Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'deki ilk iftar görüntülerini... Milli Savunma Bakanlığı Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görev yapan Mehmetçiğin Covid19 tedbirlerinden taviz vermeden ilk iftarlarını yaptığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görev yapan Mehmetçiğin Covid19 tedbirlerinden taviz vermeden ilk iftarlarını yaptığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında paylaşımda, "Yedi iklim, üç kıtada görev yapan Kahraman Mehmetçik; Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de Covid19 tedbirlerinden taviz vermeden kışla yemekhanelerinde ilk iftarlarını yaptı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA