MSB: "Mavi Vatan'da P-72 deniz karakol uçakları başarıyla icra edildi"
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MSB: "Mavi Vatan'da P-72 deniz karakol uçakları başarıyla icra edildi"

MSB: 'Mavi Vatan'da P-72 deniz karakol uçakları başarıyla icra edildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 deniz karakol uçaklarından üçüncüsünün kabul testlerinin başarıyla icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 deniz karakol uçaklarından üçüncüsünün kabul testlerinin başarıyla icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin Mavi Vatanımızdaki etkinliğine önemli katkılar sağlayan P-72 deniz karakol uçaklarından üçüncüsünün kabul testleri, Meltem-3 Projesi kapsamında 6 Temmuz 2021'de başarıyla icra edildi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

MSB: 'Mavi Vatan'da P-72 deniz karakol uçakları başarıyla icra edildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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