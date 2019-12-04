04.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28

MSB: "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." - ANKARA

Kaynak: İHA