MSB: "Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır"
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MSB: "Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır"

MSB: 'Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır'
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonlarda terör unsurlarının hedef alındığını, masum siviller, tarihi ve dini yapılarla çevrenin dokunulmaz olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonlarda terör unsurlarının hedef alındığını, masum siviller, tarihi ve dini yapılarla çevrenin dokunulmaz olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Operasyonlarımızda sadece teröristler ve onlara ait sığınak, barınak, mağara ve mevziler hedef alınmaktadır. Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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