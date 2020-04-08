MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı...
MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı.
08.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:42
MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı. Uçağımızı Karadağ Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ve Karadağ Büyükelçimiz Songül Ozan karşıladı." - ANKARA
Kaynak: İHA