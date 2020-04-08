MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı... MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı.

MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı. Uçağımızı Karadağ Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ve Karadağ Büyükelçimiz Songül Ozan karşıladı." - ANKARA Kaynak: İHA