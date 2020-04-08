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Genelkurmay Başkanlığı, Karadağ, Politika

MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı...

MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı.

08.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:42
MSB:

MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı. Uçağımızı Karadağ Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ve Karadağ Büyükelçimiz Songül Ozan karşıladı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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