MSB, Mareşal Fevzi Çakmak'ı vefatının 71. yılında andı
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MSB, Mareşal Fevzi Çakmak'ı vefatının 71. yılında andı

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
MSB, Mareşal Fevzi Çakmak'ı vefatının 71. yılında andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 71'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 71'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstiklal Savaşı döneminin ilk Milli Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı vefatının 71'inci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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