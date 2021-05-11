MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor
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MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor

MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı ve masum siviller için tehlike oluşturan mayın, EYP ve mühimmat için temizlik çalışmaları sürüyor. Tespit edilen mayın, EYP ve mühimmat, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha timlerimiz ile Libya Savunma Bakanlığı EOD timleri tarafından imha ediliyor" denildi.


MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor
MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor
MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor
MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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