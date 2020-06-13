MSB: Libya'da, Hafter milislerinin döşediği mayınlar temizleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: Libya'da, Hafter milislerinin döşediği mayınlar temizleniyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, darbeci General Hafter'in, Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınların Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timleri tarafından temizlenmeye başlandığını duyurdu.

MSB: Libya'da, Hafter milislerinin döşediği mayınlar temizleniyor
13.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:19

MİLLİ Savunma Bakanlığı, darbeci General Hafter'in, Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınların Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timleri tarafından temizlenmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, darbeci General Hafter'in, Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınların teker teker temizlenmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği veren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine dönebilmeleri için mayın ve tuzaklanmış patlayıcıları temizlik çalışmalarına başladı. İşgalden kurtarılan bölgelerde sivillerin evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter Güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Haber
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ebru Polat İrem Derici Fatma Girik
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Göztepe Otomobil Trabzonspor
Şu an buradasınız: MSB: Libya'da, Hafter milislerinin döşediği mayınlar temizleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 17:30:11. #1.15#
title