MSB, Kuzey Makedonya ordusuna tanıtım amaçlı 7 bin 400 üniforma ve tank çekicisi teslim etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Kuzey Makedonya ordusuna 7 bin 400 Gore-Tex üniforma ve BMC marka tank çekicisi teslim edildiğini bildirdi.