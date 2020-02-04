MSB: "Kuzey Ege'de 43 düzensiz göçmen kurtarıldı"
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MSB: "Kuzey Ege'de 43 düzensiz göçmen kurtarıldı"

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'de bottaki 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

04.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:45
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, 'de bottaki 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli TCG karakol gemimiz, Kuzey Ege'de icra edilen karakol faaliyetleri kapsamında 43 düzensiz göçmenin bulunduğu botu tespit ederek, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasını sağladı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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