MSB: "Kuzey Ege'de 43 düzensiz göçmen kurtarıldı"
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'de bottaki 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'de bottaki 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli TCG Karşıyaka karakol gemimiz, Kuzey Ege'de icra edilen karakol faaliyetleri kapsamında 43 düzensiz göçmenin bulunduğu botu tespit ederek, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasını sağladı" denildi. - ANKARA