MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan...
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MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan...

MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2'nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır.

MSB:
08.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:51

MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2'nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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