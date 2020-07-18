MSB: "Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Venezuela'ya...
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MSB: "Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Venezuela'ya...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezuela'ya indiğini bildirdi.

MSB:
18.07.2020 03:51 | Son Güncelleme: 18.07.2020 03:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezuela'ya indiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından "Yardım malzemeleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Cumhurbaşkanı sayın Nicolas Maduro'ya yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı D. Rodriguez de video konferans yöntemiyle malzemelerin teslim törenine katıldı." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca yardım malzemesi taşıyan uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu karşıladı.

Kaynak: AA

Manşet

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