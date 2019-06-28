MSB: "Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan koşu testinde rahatsızlanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da koşu testi esnasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" - ANKARA

Kaynak: İHA