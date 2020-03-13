MSB: "(Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev...
MSB: "(Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir.
13.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:08
MSB: " (Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir."
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Kaynak: AA