MSB: "Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait uçak ile KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra... MSB: "Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait uçak ile KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi" Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde paraşüt eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

MSB: "Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait uçak ile KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde paraşüt eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı büyük bir moral ve motivasyon ile eğitimlerine devam ediyor. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait uçak ile KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA