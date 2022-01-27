MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında komandoların eğitimlerinden görüntüler paylaştı. Paylaşıma, "Senin için aşılamayacak dağ, geçilemeyecek engel yoktur. Gölgen bile titretir düşmanlarını, ey şanlı Türk komandosu" notu düşüldü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel