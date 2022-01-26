MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı - Haberler
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MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında komandoların eğitimlerinden görüntüler paylaştı. Paylaşıma, "Senin için aşılamayacak dağ, geçilemeyecek engel yoktur. Gölgen bile titretir düşmanlarını, ey şanlı Türk komandosu" notu düşüldü.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı

MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı

MSB komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, Medya, Yerel, Güncel, Haber

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