MSB, komandoların nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, komandoların, binanın duvarından silahla ateş ederek indiği anlara ilişkin eğitim videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından komandoların eğitimde çekilen görüntüleri, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" notu ile paylaşıldı.

Videoda komandoların, binanın duvarından iple inerken, aynı zamanda silah kullandığı ve hedefe ateş ettiği görüldü.