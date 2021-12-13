MSB komandoların eğitimi paylaştı
MSB komandoların eğitimi paylaştıANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.
MSB komandoların eğitimi paylaştı
ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından komandoların eğitimleri ile ilgili görüntüler paylaşılarak, "Ey mert asker, durma yürü ileri Kılıcın keskin, varlığın umut olsun
Daima hazır ve güçlü olan Kahraman Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine aralıksız devam ediyor" denildi.