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MSB komandoların eğitimi paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB komandoların eğitimi paylaştıANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.

MSB komandoların eğitimi paylaştı

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından komandoların eğitimleri ile ilgili görüntüler paylaşılarak, "Ey mert asker, durma yürü ileri Kılıcın keskin, varlığın umut olsun

Daima hazır ve güçlü olan Kahraman Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

MSB komandoların eğitimi paylaştı

MSB komandoların eğitimi paylaştı

MSB komandoların eğitimi paylaştı

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri

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