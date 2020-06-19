MSB: Komandolarımız, terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor
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MSB: Komandolarımız, terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğünü, komandoların, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini duyurdu.

MSB: Komandolarımız, terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor
19.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:33

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğünü, komandoların, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından da yapılan paylaşımda operasyonun 3'üncü günde başarıyla devam ettiği bildirilerek, "Kararlı, güçlü, korkusuz! Haftanin'de, #PençeKaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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