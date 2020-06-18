MSB: "Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker...
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MSB: "Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kaplan' Operasyonu kapsamında komandoların terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.

MSB:
18.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:39

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kaplan' Operasyonu kapsamında komandoların terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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