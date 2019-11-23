MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor
Haberler » Güncel » MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor - Haber

MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine devam ettiğini açıkladı.

23.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:00
MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine sağlık ve gıda yardımı
19:16 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik" açıklaması
19:13 Yahudiler "Sare Bayramı" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi - EL
19:10 Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi ölü
19:08 - Yıllar Sonra Bir İlk- Papa Francis Japonya'da
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi