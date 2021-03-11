MSB: "Komando Tabur Komutanlığı Kursu devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Komando Tabur Komutanlığı Kursu'nun devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Komando Tabur Komutanlığı Kursu'nun devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 15 Şubat 2021'de başlayan ve 4 hafta sürecek 'Komando Tabur Komutanlığı Kursu' devam ediyor" notuyla eğitim anlarına dair fotoğrafları paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı