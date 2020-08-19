MSB: "KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi" Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde paraşüt eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde paraşüt eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı büyük bir moral ve motivasyon ile eğitimlerine devam ediyor. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait uçak ile KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA