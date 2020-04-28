MSB: Kışlalarda sık sık dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüse karşı kışlalarda ortak kullanılan yüzey ve alanlarda sık sık dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.
28.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:31
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüse karşı kışlalarda ortak kullanılan yüzey ve alanlarda sık sık dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Görünmeyen düşman COVID-19'a karşı kışlalarımızdaki ortak kullanılan yüzey ve alanlarda sık sık dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyoruz" denildi.
Kaynak: DHA