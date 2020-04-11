MSB: "Kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor"
MSB: "Kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı askeri kışlalar da alınan tedbirleri gösteren bir video paylaştı.
11.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:46
MSB: "Kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı askeri kışlalar da alınan tedbirleri gösteren bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde COVID-19 tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.
Kaynak: İHA