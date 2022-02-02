MSB, Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı." ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, harekata katılan uçakların hangarlardan çıkışı ve havalanışı yer aldı.