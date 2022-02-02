MSB, Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı - Haberler
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MSB, Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

AA - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı." ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, harekata katılan uçakların hangarlardan çıkışı ve havalanışı yer aldı.

MSB, Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

MSB, Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

MSB, Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

AA - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Medya, Güncel, Haber

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