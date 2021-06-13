MSB: "Kırmızı bültenle aranan radikal terör örgütü üyesi Hatay'da yakalandı"
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MSB: "Kırmızı bültenle aranan radikal terör örgütü üyesi Hatay'da yakalandı"

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Kırmızı bültenle aranan radikal terör örgütü üyesi Hatay'da yakalandı" Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 şahsın Hatay'da yakalandığını açıkladı.

MSB: "Kırmızı bültenle aranan radikal terör örgütü üyesi Hatay'da yakalandı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 şahsın Hatay'da yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor. Hatay'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" denildi.

MSB: 'Kırmızı bültenle aranan radikal terör örgütü üyesi Hatay'da yakalandı'
MSB: 'Kırmızı bültenle aranan radikal terör örgütü üyesi Hatay'da yakalandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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