El Kaide'nin kritik ismi, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hatay'da yakalandı
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El Kaide'nin kritik ismi, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hatay'da yakalandı

28.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:26
El Kaide'nin kritik ismi, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudur birlikleri tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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