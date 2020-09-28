El Kaide'nin kritik ismi, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hatay'da yakalandı
28.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:26
Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudur birlikleri tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe