El Kaide'nin kritik ismi, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudur birlikleri tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalandığını açıkladı.