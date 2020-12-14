MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı
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MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı

14.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:00
MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı

MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan, Fransa uyruklu C.G.'nin, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalandığını açıkladı.

MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan, Fransa uyruklu C.G.'nin, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edildi. Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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