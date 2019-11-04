MSB: "Kiliseler ve diğer tarihi ve dini yapılar harekatta zarar görmedi"

04.11.2019 11:40

Milli Savunma Bakanlığı, "Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan kiliseler ve diğer tarihi ve dini yapılar harekatta zarar görmedi" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yapılan açıklamalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivilleri, tarihi/kültüre/dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceği belirtilmişti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi harekatın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmemiştir. Terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri ise daha harekat başlamadan Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizleme gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekatı'nda TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı. Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan kiliselerin fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekatı'nda hiçbir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekat öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA