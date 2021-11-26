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MSB: Kilis'te 1 uzman çavuş şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Kilis'te 1 uzman çavuş şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçen şüphelilere müdahale sırasında, hudut birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçen şüphelilere müdahale sırasında, hudut birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.


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