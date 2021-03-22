MSB: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz.

MSB: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı