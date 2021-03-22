MSB: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz.
22.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:09
MSB: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şu an buradasınız: MSB: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.