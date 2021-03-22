MSB: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz.
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MSB: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz.

22.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:09
MSB:

MSB: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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