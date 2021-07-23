MSB: "Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve...
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MSB: "Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve...

MSB: 'Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge arama kurtarma sahası ilan edilerek çalışma başlatılmıştırç"

MSB: "Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge arama kurtarma sahası ilan edilerek çalışma başlatılmıştırç" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MSB: "Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve... - Haberler
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