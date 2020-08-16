MSB: Kemalreis fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG Kemalreis fırkateyninin, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyurdu.
16.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:25
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG Kemalreis fırkateyninin, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG Kemalreis fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA