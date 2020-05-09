MSB: Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
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MSB: Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi

MSB: Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
09.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:42

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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